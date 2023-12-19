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Летчики ВСУ пожаловались на уязвимость вертолетов для авиации РФ

RT: пилоты ВСУ пожаловались на уязвимость их вертолетов для ударов авиации РФ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Российские самолеты способны наносить удары по украинским военным ракетами Р-37 с расстояния 150 км, при этом оставаясь вне зоны досягаемости систем противовоздушной обороны ВСУ. Об этом рассказал один из летчиков ВВС Украины в интервью изданию Le Monde.

«Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас», — сказал пилот.

Его сослуживец заявил, что российские истребители постоянно ведут воздушное патрулирование в зоне конфликта, и это представляет гораздо большую угрозу, чем могут отразить украинские средства ПВО.

Еще один украинский летчик отметил, что даже предоставленные Киеву западные вертолеты Apache ничего не изменили в зоне СВО.

В октябре заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько стран альянса скоро поставят Киеву истребители F-16.

При этом эксперты подчеркнули, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для американских истребителей четвертого поколения F-16, им придется производить вылеты с авиабаз стран НАТО.

Ранее Лавров заявил, что планы по размещению предназначенных для ВСУ истребителей F-16 на авиабазах в странах НАТО «опасны».

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