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Российские силы отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ заявило об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ в ЛНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные на Краснолиманском направлении отразили несколько атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как рассказали в министерстве, на данном направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской народной республики.

Украинская армия, по данным российского Минобороны, потеряла до 185 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

До этого замглавы украинского минобороны Иван Гаврилюк заявил, что Вооруженные силы Украины намерены нарастить производство барражирующих боеприпасов на фоне снарядного «голода».

19 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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