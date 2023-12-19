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В Дагестане задержали бывшего члена отряда Басаева

Члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане по делу о нападении в 1999 году

Бывшего члена террористических банд исламистов Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане по делу о нападении на республику в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — заявили в ФСБ.

Магомедов был задержан сотрудниками полиции в Хасавюртовском районе, в селе Новосаситли. Ему предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

До этого член банды Шамиля Басаева получил 20 лет колонии.

Ранее следователи завершили расследование уголовных дел в отношении участников банды Басаева и Хаттаба.

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