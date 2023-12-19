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Российский солдат под огнем ВСУ вытащил на спине раненого товарища

Солдат ВС РФ вытащил на себе раненого сослуживца под огнем ВСУ

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RVvoenkor/Telegram

Солдат Вооруженных сил России пытался спасти раненого сослуживца, находясь под обстрелом дрона украинских войск. Видео с кадрами случившегося опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, как боец тащит на своей спине товарища, пока военнослужащих не замечает беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Солдату удается отвлечь внимание дрона, и последний сбрасывает на него снаряды, от которых мужчина успешно уворачивается, а потом пытается вызвать подмогу по рации.

Затем БПЛА атакует раненого, однако сброшенные снаряды не попадают в цель и взрываются рядом, а солдат продолжает после этого подавать признаки жизни.

Как уточнили в канале, судьба обоих бойцов остается неизвестна, однако есть основания полагать, что они все же выжили.

До этого солдаты ВС РФ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска (Бахмут). Они накрыли участки с плотным скоплением сил врага с помощью расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ.

Ранее российский военный сжег окоп ВСУ первой очередью из автомата.

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Операция на Украине
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