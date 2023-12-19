Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский военный заявил, что ВСУ нужно отступить с «неудобных позиций»

Боец ВС Украины Грин: ВСУ нужно оставить неудобные позиции для минимизации потерь

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с «неудобных позиций», чтобы минимизировать потери армии. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на украинского военного под псевдонимом «Арти Грин».

«Арти Грин предсказывает ВСУ вынужденную оборону. Чтобы минимизировать потери, надо отступить с неудобных позиций. В том числе тех, что захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022-го», — пишет агентство.

По словам военного, ВСУ придется оставить плацдарм на левом берегу реки Черный Жеребец и, возможно, на левом берегу Оскола.

19 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка.

До этого сообщалось, что российские бомбардировщики на Южно-Донецком направлении поразили пункты дислокации ВСУ.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами