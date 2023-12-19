Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с «неудобных позиций», чтобы минимизировать потери армии. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на украинского военного под псевдонимом «Арти Грин».

«Арти Грин предсказывает ВСУ вынужденную оборону. Чтобы минимизировать потери, надо отступить с неудобных позиций. В том числе тех, что захватили летом, а также во время так называемого харьковского наступления в сентябре 2022-го», — пишет агентство.

По словам военного, ВСУ придется оставить плацдарм на левом берегу реки Черный Жеребец и, возможно, на левом берегу Оскола.

19 декабря советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка.

До этого сообщалось, что российские бомбардировщики на Южно-Донецком направлении поразили пункты дислокации ВСУ.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.