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Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на десятки тысяч снарядов для ВСУ

Бундесвер поручил концерну Rheinmetall произвести десятки тысяч снарядов для ВСУ

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Fabian Bimmer/Reuters

Военно-промышленный концерн Rheinmetall получил от вооруженных сил страны заказ на производство к 2025 году десятков тысяч снарядов для Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте концерна.

В документе сообщается, что вооруженные силы (бундесвер) в очередной раз в рамках рамочного контракта заказали артиллерийские боеприпасы у концерна. В соответствии с контрактом, Rheinmetall поставит украинской армии десятки тысяч артиллерийских боеприпасов различных типов. Стоимость контракта составляет сотни миллионов евро. Поставка на Украину запланирована на 2025 год.

Ранее сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует выпустить первые бронемашины на Украине в 2024 году. Бронетехнику будут производить на предприятии, которое Украина и Rheinmetall основали в октябре 2023 года. Также на нем собираются ремонтировать западную технику.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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