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На Украине заявили о готовности Киева ввести войска на границу США и Мексики

Журналист Сазонов: при необходимости Киев введет войска на границу США и Мексики

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Shannon Stapleton/Reuters

Воюющий на стороне украинских войск журналист Кирилл Сазонов заявил в интервью каналу Politeka, что Украина могла бы ввести свои силы на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса.

Журналист подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к границе США и Мексики.

«Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», — сказал Сазонов.

По его мнению, внутрипартийная борьба в США негативно сказывается на поддержке Украины.

До этого таможенно-пограничная служба США заявила о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой.

Портал Punchbowl со ссылкой на источники также писал, что Белый дом и сенат конгресса США могут в ближайшее время представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на границе США с Мексикой.

Американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News высказал обвинения в адрес Украины. По его словам, украинские власти крадут предоставляемые США средства.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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