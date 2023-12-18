Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военного

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке военнослужащего Вооруженных сил РФ Романа Рудакова. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как заявили в министерстве, Шойгу дал поручение выполнить последнюю просьбу этого российского бойца — «позаботиться о матери, сестре и брате».

«Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» была обнаружена российскими военнослужащими при штурме населенного пункта Марьинка», — указали в Минобороны.

До этого стало известно, что семья погибшего в Марьинке солдата Вооруженных сил Российской Федерации Романа Рудакова обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз.

17 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

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