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Израиль планирует начать наземную операцию против «Хезболлы»

Times: Израиль планирует начать военную операцию на юге Ливана против «Хезболлы»

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Marwan Naamani/Global Look Press

Израиль планирует начать наземную операцию на юге Ливана против военизированной шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает британская газета The Times.

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) таким образом стремится оттеснить войска «Хезболлы» к реке Литане, находящейся примерно в 20 километрах от ливано-израильской границы. Израильское руководство обеспокоено тем, что боевики могу атаковать север Израиля, как это сделали члены палестинской радикальной группировки ХАМАС 7 октября.

Накануне сообщалось, что беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском населенном пункте Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны поразили несколько объектов движения «Хезболла» в Ливане. Как уточнялось в заявлении, решение о проведении операции с участием самолетов ЦАХАЛ было принято в связи с ракетными пусками с территории соседнего государства.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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Война в Израиле
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