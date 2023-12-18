Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле назвали число солдат, погибших в операции против ХАМАС в Газе

Times of Israel: с начала наземной операции в Газе погибли 126 солдат Израиля

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Общее число погибших в секторе Газа израильских военнослужащих достигло 126 человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

18 декабря стало известно о гибели еще четырех солдат — 20-летнего Урия Байера, 21-летнего Лиава Алуша, 26-летнего Этана Наэ и 23-летнего Таля Филиба. В результате общее число израильских бойцов, погибших в ходе наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выросло до 126 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами