В Израиле назвали число солдат, погибших в операции против ХАМАС в Газе

Общее число погибших в секторе Газа израильских военнослужащих достигло 126 человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

18 декабря стало известно о гибели еще четырех солдат — 20-летнего Урия Байера, 21-летнего Лиава Алуша, 26-летнего Этана Наэ и 23-летнего Таля Филиба. В результате общее число израильских бойцов, погибших в ходе наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выросло до 126 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.