Украинские военные стали чаще использовать дроны против мирных граждан

Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

Именно дроны такого типа больше и больше применяют украинские солдаты, отметил Сальдо. Только эти устройства, по его словам, наносят «варварский» урон.

«Он (урон. — «Газета.Ru») наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — резюмировал Сальдо.

Только такие действия направлены лишь на то, чтобы «создать иллюзию, что есть какие-то успехи», предупредил губернатор.

До этого в России разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует на экраны украинских FPV-пилотов картинку с призывом сдаваться.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.