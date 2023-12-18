Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские военные стали чаще использовать дроны против мирных граждан

Сальдо: ВСУ все чаще стали использовать FPV-дроны против мирного населения

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Понятие First Person View (FPV, с английского — «вид от первого лица») используют для устройств, которые могут передавать окружающую обстановку оператору на расстоянии в качестве виртуальной реальности.

Именно дроны такого типа больше и больше применяют украинские солдаты, отметил Сальдо. Только эти устройства, по его словам, наносят «варварский» урон.

«Он (урон. — «Газета.Ru») наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — резюмировал Сальдо.

Только такие действия направлены лишь на то, чтобы «создать иллюзию, что есть какие-то успехи», предупредил губернатор.

До этого в России разработали инструмент подмены изображения «Дафни», который транслирует на экраны украинских FPV-пилотов картинку с призывом сдаваться.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами