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На Западе заявили об усилении российской армии

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы, в то время как мощь армии России растет

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия превосходит украинскую и продолжает наращивать свою мощь. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он отметил, что российские силы постоянно растут.

«Российская оружейная промышленность поставляет как массу новой, так и отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов. Мобилизованные российские резервисты прошли достаточно хорошую подготовку», — считает Подгурский.

По мнению журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти исчерпали свои мобилизационные ресурсы на фоне огромных потерь.

«Финансовые ресурсы, военная промышленность и демография страны не играют ее армии на руку», — резюмировал обозреватель.

До этого американский журнал National Interest писал, что вылеты российских истребителей МиГ-31 вызывают сильное беспокойство на Украине. Отмечалось, что Миг-31 показывает себя «хорошим ударным самолетом», к которому на Украине относятся «крайне серьезно».

Ранее в США оценили российские ракеты «Кинжал».

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