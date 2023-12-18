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Комитет ГД по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Профильный комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Ранее в Государственную думу был представлен проект, который предлагал исключить частные клиники из числа медицинских учреждений, имеющих право на проведение абортов.

«После анализа позиций Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и общественных организаций, Комитет Государственной думы пришел к выводу о необходимости сохранения права граждан Российской Федерации выбирать врача и медицинскую организацию для проведения аборта», — говорится в материале.

В письме также отмечается, что комитет ГД считает необходимым развивать систему консультаций перед абортом и рекомендует «пропагандировать положительные взгляды на репродуктивное здоровье у женщин», информировать о государственной поддержке и усилить контроль над работой частных клиник.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, отметил, что в стране нет запрета на аборты, но некоторые люди почему-то говорят о «вакханалии и запрете». Власти заинтересованы в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, однако необходимо соблюдать права женщин, подчеркнул президент. Путин также отметил, что вопрос абортов требует осторожного подхода.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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