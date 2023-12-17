Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луганске

Украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале сообщило о сильных взрывах в Луганске.

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До этого стало известно, что ранним утром 17 декабря российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска.

15 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом.

Вечером 15 декабря средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.