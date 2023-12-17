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Численность армии США в 2024 году окажется самой низкой за последние 80 лет

Daily Mail: численность армии США упадет до 1,28 млн солдат в 2024 году

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Michal Dyjuk/AP Photo

В США в 2024 году резко снизится численность армии — до 1,28 млн человек. Как пишет газета Daily Mail, это самый низкий показатель за последние 80 лет. По данным издания, это связано с проблемой набора в войска.

Газета уточнила со ссылкой на исполняющего обязанности замминистра обороны Штатов Ашиша Вазирани, что недобор в сухопутные войска, флот и воздушные силы составил более 40 тыс. человек. Журналисты предполагают, что это связано с низким доверием к американским властям со стороны «зумеров» (граждан, родившихся после 1997 года), которые все реже разделяют традиционные ценности и мечтают о карьерном росте.

Отмечается, что сейчас порядка 50% молодежи не собираются связывать свою жизнь с армией. В издании отмечают, что с такой тенденцией к падению численности войск властям придется объявить призыв на службу. По данным газеты, с 2020 года численность сухопутных войск упала на 8,4%, военно-морских сил — на 3%, а ВВС — на 4%.

До этого сообщалось, что США может не хватить оружия для своей армии из-за помощи союзникам.

Ранее стало известно, что в Белом доме два года не могут найти пропавшую папку с разведданными по России.

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