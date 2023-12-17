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Сальдо сравнил мобилизацию на Украине с действиями нацистов в Германии

Сальдо: украинских военных загоняют в армию под дулом автомата

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил мобилизационные мероприятия на Украине с действиями нацистского режима в Германии, отметив, что граждан гонят на фронт против их воли. Такое мнение политик высказал в интервью РИА Новости.

«Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию. <...> Бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии», — сказал Сальдо.

Глава региона напомнил, что украинские власти отлавливают людей на дискотеках и в спортзалах, чтобы вручить повестку в военкомат. Он также рассказал о случае, когда сотрудники военкомата пришли к священнику из-за того, что тот «когда-то не покрестил чьего-то родственника».

В такой обстановке, говорит Сальдо, будущее ВСУ на фронте не имеет перспективы.

До этого украинский военкор Андрей Цаплиенко рассказал, что ВСУ оказались сильно истощены после неудачного контрнаступления.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко назвал российские оружие, с которым не могут справиться на Украине.

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