Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили много ресурсов при контрнаступлении, не добившись при этом запланированных успехов. Об этом в разговоре с телеканалом НТА заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко.

«Мы действительно потратили очень много ресурсов на наше контрнаступление, которое, к сожалению, не было настолько успешным, насколько мы ожидали. У нас есть серьезные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены», — признал корреспондент.

По словам Цаплиенко, сложившаяся ситуация вынуждает Киев усилить мобилизацию, чтобы подготовить людей на замену военным, которые давно находятся на передовой.

Военкор также оценил поддержку стран Запада как недостаточную. Он отметил, что Украине предоставили всего три танковых батальона, в то время как для эффективного контрнаступления требовались несколько бригад. Кроме того, считает Цаплиенко, Киев нуждался в авиации и дополнительных средствах ПВО.

До этого немецкая газета Bild, проанализировав действия ВСУ на поле боя, пришла к выводу, что в данный момент украинские войска осуществляют «контролируемое отступление с боем».

Ранее в МИД Украины признали, что страна находится в нелегком положении.