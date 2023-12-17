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Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею

Американская подводная лодка с ядерной установкой «Миссури» прибыла в Пусан

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The Defense Ministry/Reuters

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой «Миссури» прибыла в южнокорейский город Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на источник Министерстве национальной обороны Республики Корея.

Южнокорейская сторона обратила внимание, что благодаря визиту стороны намерены укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.

В середине ноября в Пентагоне заявили, что США и Южная Корея могут вступить в бой хоть сегодня. Глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком заявил, что совместные учения вооруженных сил направлены на повышение боеготовности. Глава американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем планирует «непоколебимо придерживаться» политики расширенного сдерживания КНДР.

В октябре Южная Корея, США и Япония впервые провели совместные учения военно-воздушных сил.

Ранее в КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой».

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