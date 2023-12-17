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FPV-дрон «Гастелло» успешно протестировали в зоне СВО

В зоне СВО успешно протестировали первую ночную версию FPV-дрона «Гастелло»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Первую ночную версию отечественного ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации. Об этом передает РИА Новости.

«В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон «Гастелло», — уточнил представитель разработчика.

По его словам, беспилотник создали на основе пожеланий российских операторов FPV-дронов. Он имеет высокочувствительную ночную камеру. Представитель разработчика обратил внимание, что БПЛА поможет бойцам эффективно работать по целям. Новый FPV-дрон способен летать на расстояние до 7 км и нести боевую нагрузку массой до 3 кг.

Производство FPV-дрон «Гастелло» стартовало в России в августе 2023 года. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица).

До этого на Украине признали превосходство России в подготовке подразделений. По словам генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, российская армия успешно использует FPV-дроны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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