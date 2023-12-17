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Космонавты с МКС поздравили военнослужащих с Днем РВСН

Космонавты с орбиты поздравили российских стратегических ракетчиков

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Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, сейчас находящиеся на Международной космической станции, поздравили с профессиональным праздником военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Ракетные войска стратегического назначения неразрывно связаны с космической отраслью нашей державы», - сказал Кононенко в видеоролике, который распространило военное ведомство.

По словам Чуба, сотни выпускников Военной академии РВСН имени Петра Великого посвятили свою жизнь космосу, они успешно осваивают современную военную технику, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы.

Борисов пожелал стратегическим ракетчикам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России.

17 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ракетчиков с профессиональным праздником. Глава ведомства обратил внимание, что РВСН — это надежный барьер, защищающий от внешних угроз и гарант нацбезопасности.

Ранее Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе СВО.

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