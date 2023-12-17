Израильская армия заявила об обнаружении крупного склада с оружием в медцентре в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в Газе. Об этом сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

В публикации уточнили, что солдаты совместно с силами Службы общей безопасности провели широкомасштабную операцию в больнице «Камаль Авдан» в Джебалии. Этот объект использовался радикальным движением ХАМАС в качестве командного центра. Сообщается о задержании около 90 человек по подозрению в террористической деятельности.

В ходе допроса задержанные сотрудники больницы признались, что в инкубаторах отделения интенсивной терапии новорожденных прятали оружие. Кроме этого, в госпитале обнаружили секретные документы и средства связи.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ завершил боевые действия на территории больницы Камаль Адван в Газе.

До этого израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.