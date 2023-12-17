Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут найти способ бороться с российскими планирующими бомбами. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко украинскому телеканалу «Прямой».

«У нас нет средств, которые могли бы помешать <…> использовать эти бомбы», — пожаловался он.

Костенко пояснил, что боеприпасы обычно весят от пятисот килограмм до трех тонн, их не могут достать. Он обратил внимание на массовость российских планирующих боеприпасов. По словам полковника СБУ, Россия может изготавливать оружие в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых создаются планирующие средства поражения.

В начале ноября стало известно, что Украина задействовала свои последние резервы из-за успехов российских войск. Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский в своей статье заявил, что у ВСУ недостаточно самолетов, поэтому они не могут противостоять российской авиации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.