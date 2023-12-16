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Силы ПВО Египта сбили летающий у побережья Дахаба объект

Al Qahera: силы ПВО Египта сбили летающий у побережья Дахаба объект

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Darko Vojinovic/AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта обнаружили летающий объект у побережья Дахаба на Красном море и сбили его. Об этом сообщает телеканал Al Qahera.

По данным очевидцев, объект упал в море — в полутора километрах от берега. На место происшествия выдвинулись следственные группы.

В конце октября сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом заявил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два дрона «направлялись из южного района Красного моря на север».

Ранее Египет принял «беспрецедентные меры» для укрепления своей границы с сектором Газа.

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