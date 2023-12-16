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Житель Донецка пострадал при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ

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Игорь Маслов/РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«В Буденновском районе ранен мужчина 1960 г.р.», — рассказал чиновник.

Сообщается, что за ночь город семь раз подвергся обстрелу ВСУ. По Буденновскому, Киевскому и Куйбышевскому району были выпущены семь снарядов калибром 155 мм и 27 ракет РСЗО.

До этого 570 тыс. человек в ДНР, ЛНР и Ростовской области остались без света из-за непогоды.

Как рассказали в министерстве, в ЛНР остались без света 253 тыс. чел., в ДНР — 233 тыс. чел., в Ростовской области — 89 тыс. чел.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Ранее двое детей и семеро взрослых пострадали в ДНР при обстрелах ВСУ.

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