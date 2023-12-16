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Пентагон продлил присутствие авианосной группировки в Средиземном море

Глава Пентагона продлил присутствие авианосца «Джеральд Форд» в Средиземном море

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Mass Communication Specialist 1st Class William Spears/US Navy

Глава Пентагона Ллойд Остин продлил присутствие авианосца »Джеральд Форд» (Gerald Ford) и его группировки в Средиземном море еще на несколько недель. Об этом сообщает Associated Press.

«Министр обороны Ллойд Остин приказал авианосцу Gerald Ford и еще одному военному кораблю оставаться в Средиземном море еще несколько недель для поддержания присутствия двух авианосцев поблизости от Израиля», — сообщили источники в Пентагоне.

Решение оставить авианосную группировку во главе с «Джеральдом Фордом» было принято на фоне продолжения палестино-израильской войны после провала перемирия с обменом заложников. Срок присутствия группировки был продлен в третий раз.

До этого rоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах согласны с Израилем, где считают, что военный конфликт в секторе Газа может длиться еще несколько месяцев.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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