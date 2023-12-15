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В Польше расформировали комиссию по расследованию крушения над Смоленском в 2010-м

В Польше расформировали комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского

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Global Look Press

Комиссия по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была расформирована. Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

«Я подписал решение … об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154», — заявил министр.

До этого глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска Ян Грабец рассказал, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов. При этом он призвал «делать выводы из поражений». Он счел работу комиссии — поражением «во многих измерениях», но прежде всего — с точки зрения престижа польского государства.

МВД Польши решило отказаться от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

Ранее суд в Польше заочно арестовал диспетчера из РФ, работавшего в день крушения Ту-154 под Смоленском.

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