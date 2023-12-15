Над Курской областью сбили два дрона ВСУ

Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки произошла около 17:30 по московскому времени.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в небе над Курском сработала система противовоздушной обороны.

14 декабря сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. По данным Минобороны РФ, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, беспилотник был сбит на территории Сухиничского района.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.