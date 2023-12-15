В Минобороны РФ назвали число бойцов ВСУ, взятых в плен за неделю

Более 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен или были захвачены российскими военными в период с 9 по 15 декабря. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в официальном Telegram-канале.

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

При этом, согласно данным ведомства, несколько десятков из них попали в плен к Вооруженным силам РФ только за минувшие сутки. Как уточняется в публикации, за указанный период времени в подобной ситуации оказались 25 бойцов ВСУ.

Также в министерстве рассказали, что за прошедшую неделю российские солдаты нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре Украины. В сводке уточняется, что для выполнения поставленных задач ВС РФ использовали высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

15 декабря российское военное ведомство опубликовало видеозапись с одним из пленных бойцов ВСУ. В ролике украинский военный рассказал, что его батальон понес большие потери на поле боя. Мужчина не исключил, что это произошло из-за снарядного голода.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские бойцы размещают свои вооружения в жилых районах Часового Яра.