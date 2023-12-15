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Участник спецоперации устроил пикет на морозе и потребовал помочь сослуживцам

В Чите участник СВО вышел на пикет к правительству, требуя помочь сослуживцам

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В Чите участник специальной военной операции Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края. Об этом пишет Chita.ru.

По данным издания, военнослужащий требовал помочь своим сослуживцам.

Мужчина рассказал, что он является контрактником. Перед отпуском сослуживцы попросили его привезти электростанции, беспилотники и другое нужно оборудование. По его словам, он обратился с письмом на имя губернатора и передал бумаги «в окно на первом этаже», но ответа за неделю так и не получил.

В пресс-службе правительства заявили журналистам, что обращений от Изосимова не регистрировали. Там подчеркнули, что в том окне, о котором говорит военный, письма не принимаются. Портал выяснил, что обращение подписал командир военного.

В итоге Изосимов вышел на пикет и минимум час пробыл на крыльце на морозе, пока к нему не вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Контрактника пригласили в кабинет, где он рассказал, что ему нужно получить помощь как можно быстрее, так как он болеет и до окончания отпуска собирался подлечиться. Также, по словам мужчины, были случаи, когда до российских бойцов не доходила половина гуманитарной помощи.

Майдохаров ознакомился со списком Изосимова. Он заверил, что перечень отрабатывают и все необходимое направят в зону спецоперации. Также зампред договорился о госпитализации самого контрактника.

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