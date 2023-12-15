Италия, Франция и Германия объединят усилия для производства новых танков

Итальянская компания Leonardo и франко-немецкий консорциум KNDS создадут промышленный альянс для разработки и производства танков нового поколения в Европе. Об этом сообщает американское издание Defense News.

«Новый альянс сосредоточится на стимулировании участия Италии в давно объявленной и сильно отложенной европейской программе боевых танков, известной как Основная наземная боевая система (Main Ground Combat System), а также на координации работ над новыми танками Leopard, которые заказывает Италия», — говорится в публикации.

При этом заявленная цель создания альянса формулируется как стремление создать «действительно европейскую оборонную группу и, кроме того, более тесно сотрудничать в области наземной электроники».

В рамках соглашения Италия будет контролировать производство новых немецких танков Leopard 2 A8, которые итальянское правительство закупает для пополнения истощенных запасов бронетехники. Республика намерена приобрети 133 «Леопарда».

5 декабря Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.

7 декабря в России назвали эффективное оружие против танков Leopard и БМП Bradley.

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