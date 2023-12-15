В ДНР сообщили о последствиях удара ВСУ по Мариуполю

Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар дальнобойными ракетами по Мариуполю, в результате которого были уничтожены склад строительных материалов и передвижная котельная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.

Ночью представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило, что украинские войска ударили по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами. По его данным, ракеты прилетели с северо-запада.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Мариуполе в результате ударов был поврежден бетонный завод. По его словам, завод стал целью удара из-за своей важной роли в восстановлении города.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.