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В ДНР сообщили о последствиях удара ВСУ по Мариуполю

ТАСС: котельная и склад стройматериалов уничтожены в Мариуполе при ударе ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар дальнобойными ракетами по Мариуполю, в результате которого были уничтожены склад строительных материалов и передвижная котельная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет.

Ночью представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщило, что украинские войска ударили по Мариуполю тремя дальнобойными ракетами. По его данным, ракеты прилетели с северо-запада.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Мариуполе в результате ударов был поврежден бетонный завод. По его словам, завод стал целью удара из-за своей важной роли в восстановлении города.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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