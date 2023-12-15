Мишель переложил финансирование Украины на следующий год

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Мы вернемся к этой теме в январе, уверен, мы достигнем консенсуса», — заявил Мишель по итогу голосования.

Одной из ключевых тем саммита была программа помощи Украине на сумму 50 млрд евро до конца 2027 года. Еврокомиссия обещает предоставить Киеву 33 млрд евро в кредит и 17 млрд евро в виде грантов. Мишель отметил, что только Венгрия выступила против предоставления финансовой помощи для Украины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине в миллиарды евро.

Проблема заключается в том, что бюджеты Евросоюза принимаются на семь лет, и все доступные средства в текущем бюджетном плане ЕС на период 2021-2027 годов, которые могли быть перераспределены для поддержки Украины, уже были полностью использованы в 2022-2023 годах.

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