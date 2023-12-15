Пентагон предупредил о выборе между Украиной и США

Соединенным Штатам придется выбирать между собственной боеготовностью и помощью Украине из-за того, что средства на поддержку Украины заканчиваются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — заявил Райдер.

По словам представителя Пентагона, в распоряжении США остаются $4,4 млрд для помощи Украине и около $1 млрд для восполнения собственных нужд.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Стени Хойер обратил внимание на слова президента России Владимира Путина насчет «конца халявы» для Киева.

Виновными в данной ситуации Хойер назначил своих коллег-конгрессменов из Республиканской партии.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.