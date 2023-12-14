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Путин пообещал разобраться с нехваткой средств РЭБ

Путин пообещал помочь штурмовику, который пожаловался на нехватку средств РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал штурмовику из Омской области, воюющему в зоне СВО, помочь разобраться с нехваткой «глушилок» (средств радиоэлектронной борьбы). Просьбу российскому лидеру озвучили во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Проверим. Да, их может не хватать где-то в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз проговорю: протяженность линии соприкосновения свыше 2 тыс. км. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек. Поэтому, конечно, где-то могут быть сбои», — объяснил Путин.

Российский лидер также отметил, что все нуждающиеся в этом подразделения стараются оснащать РЭБ. Например, почти все бронемашины оснащены системой «Лесочек». По словам Путина, в дальнейшем поставки такого оборудования будут наращивать.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин назвал число уничтоженной бронетехники с начала контрнаступления ВСУ.

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Прямая линия Путина — 2023
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