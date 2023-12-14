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Суд на Украине продлил арест экс-военному, который пытался угнать российский самолет

Суд на Украине продлил арест военному за неудачную попытку угона самолета РФ

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Depositphotos

Суд на Украине продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Военно-космических сил РФ. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспильне» («Общественное»).

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово летом 2022-го стала провальная попытка угона российского самолета. Виновными в инциденте назвали неких действовавших самовольно военнослужащих. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий.

Червинского задержали в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Суд уже несколько раз продлевал срок содержания под стражей фигуранту. В последний раз судья продлил арест до 10 февраля 2024 года.

До этого в СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу гражданина США Гонсало Лира, которого арестовал украинский суд. Спецслужба считает, что американец поддерживал действия РФ. СБУ утверждает, что задержанный блогер с двойным гражданством (Чили и США) «систематически оправдывал» спецоперацию РФ на Украине и распространял «пророссийские тезисы» в своих социальных сетях. Он также заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают собственную территорию, говорится в публикации.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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