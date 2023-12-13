На Украине хотят сделать обязательной мобилизацию женщин

В течение двух недель в Верховной раде Украины зарегистрируют законопроект о рекрутинге и мобилизации, который уравнивает мужчин и женщин по военному учету и службе. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

По ее словам, у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение — беременность. Политик уточнила, что если женщина забеременела, то ее не имеют право призывать на фронт.

«Но в то же время декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу на выбор», – написала она.

Безуглая также указал, что женщина сможет «сугубо добровольно» пойти в штурмовики и другие боевые профессии.

«У супругов военнослужащих с 1-2 детьми один/одна будет иметь право на отсрочку/увольнение, а если детей трое и больше, то оба. Также в проекте, если у служащего мужчины рождается третий ребенок, он получает право на увольнение», – добавила депутат.

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