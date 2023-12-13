В США считают, что у союзников Киева нет резервов для контрнаступления ВСУ

У союзников Украины нет необходимого оборудования и вооружения для начала нового контрнаступления. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на аналитиков и бывших американских чиновников.

Это, отмечает издание, делает начало нового контрнаступления маловероятным на протяжении большей части 2024 года.

«Украина, которая зависит от Запада в вопросах вооружения и финансирования, сталкивается с краткосрочным давлением», — указывается в статье.

В публикации говорится, что Украина «изо всех сил старается получить достаточный поток боеприпасов и вооружений от западных государств, действующих в условиях военного времени и сталкивающимися со «значительными сложностями в производстве».

До этого глава Пентагона Ллойд Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.