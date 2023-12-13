Зеленский объяснил замедление на фронте

Украинский президент Владимир Зеленский объясняет перед Западом замедление движение на фронте тем, что наступила зима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выступление украинского лидера на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

Зеленскому задали вопрос, является ли ситуация на фронте критической, если некоторые американские генералы США говорят, что для Украины пришло время обороняться. По словам украинского лидера, речь идет не о кризисе, а о зиме.

«Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется», — ответил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет об обороне востока Украины, так как большинство войск РФ сосредоточены там.

США решили направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом написала The New York Times. Кто такой Агуто, что он может предложить Киеву и насколько Украине нужны очередные военные советники — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский обвинил Россию в атаке по инфраструктуре Киева.