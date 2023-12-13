Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский объяснил замедление на фронте

РИА Новости: Зеленский объясняет замедление на фронте наступлением зимы

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский объясняет перед Западом замедление движение на фронте тем, что наступила зима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выступление украинского лидера на пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы.

Зеленскому задали вопрос, является ли ситуация на фронте критической, если некоторые американские генералы США говорят, что для Украины пришло время обороняться. По словам украинского лидера, речь идет не о кризисе, а о зиме.

«Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные... Зимой все замедляется», — ответил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет об обороне востока Украины, так как большинство войск РФ сосредоточены там.

США решили направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом написала The New York Times. Кто такой Агуто, что он может предложить Киеву и насколько Украине нужны очередные военные советники — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский обвинил Россию в атаке по инфраструктуре Киева.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами