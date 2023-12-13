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Германия передала Украине вторую батарею ЗРК Patriot

Стало известно о передаче Германией Киеву второй батареи ЗРК Patriot

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Global Look Press

Германия передала Украине вторую батарею ЗРК Patriot. Об этом в социальной сети X сообщает частный проект German Aid to Ukraine, цель которого состоит в мониторинге помощи ФРГ Киеву.

«Мне только что подтвердили, что Германия действительно поставила Украине вторую батарею Patriot», — говорится в публикации.

Поставляемая в настоящее время система состоит из станции управления огнем, радарного блока, восьми пусковых установок и, вероятно, около 60 ракет.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США в рамках нового пакета военной помощи на $200 млн поставят на Украину боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, систем противовоздушной обороны и артиллерии.

12 декабря президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца 2023 года, после чего страны исчерпает свои ресурсы для помощи.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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