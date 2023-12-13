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Бывший советник главы Пентагона призвал принять условия России по Украине

Полковник Макгрегор: Западу нужно согласиться на условия России по Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Западные страны и Украина должны согласиться с условиями Российской Федерации по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он подчеркнул, что необходимо выслушать все требования РФ.

«Больше нет шансов добиться условий, которые выгодны Киеву. Слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось», — сказал полковник.

По мнению Макгрегора, для урегулирования конфликта нужно признать новые российские территории.

«Сначала необходимо прекратить огонь, затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту», — добавил он.

До этого Дуглас Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Российской Федерации могут взять под контроль украинские города Харьков и Одессу, так как проводят успешные операции в зоне боевых действий.

Ранее американский профессор оценил возможность давления Вашингтона на Киев ради начала мирных переговоров.

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