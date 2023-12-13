Норвегия выделит более $250 млн помощи Украине

Власти Норвегии выделят $273 млн на поддержание школ и системы здравоохранения Украины, а также $90,1 млн на изготовление боеприпасов и ракет для ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительственной канцелярии.

О предоставлении финансовой помощи Киеву стало известно после встречи в Осло президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

«Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, в чем страна нуждается больше всего, и вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь», — сказал Стёре.

В начале года норвежский парламент одобрил двухлетнюю программу поддержки Украине на сумму $6,82 млрд, из которых $12,27 млн будет выделено Киеву на образование, здравоохранение и выплату пенсий.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с неанонсированным визитом.

13 декабря в Пентагоне заявили, что могут отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск.

Ранее стало известно, что Норвегия и Британия возглавят коалицию по поддержке Украины на море.