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Финляндия вдвое увеличивает мощности по производству боеприпасов

МО: Финляндия увеличивает мощности по производству боеприпасов в два раза

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Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters

Минобороны Финляндии сообщило, что страна увеличивает мощности по производству боеприпасов в два раза. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что такое решение позволит Хельсинки поддерживать Киев снарядами до 2030 года.

Всего на расширение ВПК (военно-промышленного комплекса) страны было выделено €24 млн. Основной объем инвестиций в оборонный комплекс в финском МО намерены реализовать к 2027 году. Будет увеличено производство пороха и погрузочные мощности. Ожидается, что модернизация и расширение ВПК позволит производить одновременно несколько различных продуктов, что станет гарантией повышения оперативности производства.

До этого премьер-министр Финляндии призвал всю Европу «проснуться» ради поставок снарядов Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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