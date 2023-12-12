Финляндия вдвое увеличивает мощности по производству боеприпасов

Минобороны Финляндии сообщило, что страна увеличивает мощности по производству боеприпасов в два раза. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что такое решение позволит Хельсинки поддерживать Киев снарядами до 2030 года.

Всего на расширение ВПК (военно-промышленного комплекса) страны было выделено €24 млн. Основной объем инвестиций в оборонный комплекс в финском МО намерены реализовать к 2027 году. Будет увеличено производство пороха и погрузочные мощности. Ожидается, что модернизация и расширение ВПК позволит производить одновременно несколько различных продуктов, что станет гарантией повышения оперативности производства.

До этого премьер-министр Финляндии призвал всю Европу «проснуться» ради поставок снарядов Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.