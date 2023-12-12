На Донецком направлении в зоне проведения спецоперации подразделения группировки «Юг» российских войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что столкновения произошли в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих.

Чуть ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций ВСУ. По его словам, это сильные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком.

Накануне министерство обороны РФ информировало, что ВСУ на Донецком направлении потеряли до 200 военнослужащих, также две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.