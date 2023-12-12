Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 185 человек в ходе безуспешных атак на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что, помимо 185 бойцов, ВСУ потеряли три автомобиля.

12 декабря назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также сегодня стало известно, что ВС РФ с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах.

Сегодня утром военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Ранее в СНБО Украины признали, что надежды на контрнаступление не оправдались.