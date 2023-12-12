Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли до 185 бойцов на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 бойцов и три машины на Краснолиманском направлении

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 185 человек в ходе безуспешных атак на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что, помимо 185 бойцов, ВСУ потеряли три автомобиля.

12 декабря назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Также сегодня стало известно, что ВС РФ с помощью БПЛА уничтожили боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах.

Сегодня утром военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Ранее в СНБО Украины признали, что надежды на контрнаступление не оправдались.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами