В Газе заявили о штурме больницы войсками ЦАХАЛ

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали штурм больницы Камаль Адван на севере сектора Газа. Такой информацией поделилось Министерство здравоохранения анклава в Telegram-канале.

По данным ведомства, израильские войска начали штурм после артиллерийского обстрела. Артподготовка продолжалась несколько дней, подчеркнули представители министерства.

«Израильские оккупационные силы штурмуют больницу Камаль Адван после блокады и артобстрелов в течение нескольких дней», - говорится в сообщении.

Из него также следует, что израильские войска в настоящее время собирают мужчин, включая медперсонал, во дворе больницы.

12 декабря стало известно, что сектор Газа подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля.

При этом палестинцы не собираются покидать свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру.

Ранее в Палестине заявили об отсутствии еды и лекарств на севере сектора Газа.