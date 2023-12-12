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Израильские военные обнаружили тренировочный центр ХАМАС в мечети

Армия обороны Израиля: бойцы ЦАХАЛ обнаружили тренировочный центр ХАМАС в мечети

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Israeli Defense Forces/Reuters

Израильские военнослужащие обнаружили помещение, оборудованное для тренировок бойцов радикального движения ХАМАС, в мечети в Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном на ее странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По ее информации, это помещение использовалось для обучения бойцов ХАМАС стрельбе из ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

В пресс-службе также заявили, что в ходе обыска в мечети было найдено много оружия, в том числе винтовки, патроны и гранаты, часть из которых находилась в сумках с логотипом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В заявлении израильской армии говорится, что все это предназначалось «для совершения террористических актов против израильских гражданских лиц».

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о «начале конца» ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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