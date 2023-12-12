США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Агентство противоракетной защиты США и американская компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Boeing.

По информации организации, успешный перехват был осуществлен в рамках теста наземной противоракетной обороны (ПРО) серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — сказано в сообщении.

До этого газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден не уверен, что американские тактические баллистические ракеты ATACMS смогут изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что пуск американской баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачей.