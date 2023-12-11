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В Британии сообщили о о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

Telegraph: заражения устойчивой к антибиотикам инфекцией участились на Украине

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Global Look Press

Значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в украинских больницах и госпиталях является одним из последствий военного конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По ее информации, больницы в этой стране «борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий».

Как сообщает издание, Специалисты из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) провели обследование на наличие инфекций в трех областных больницах Украины в течение ноября и декабря 2022 года. Они пришли к выводу, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, из-за чего необходимо срочно принять меры.

Согласно исследованию, порядка 14% обследованных пациентов заболели во время пребывания в медицинском учреждении. Примерно 60% пациентов заразились организмом, устойчивым к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжелых бактериальных инфекциях.

11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что сотрудники министерства обороны США проводили опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО).

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил риски утраты Украиной контроля над биологическими объектами.

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