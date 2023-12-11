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Армия Израиля нашла пункт подготовки бойцов и оружие в мечети в районе Джебалии

В ЦАХАЛ заявили, что нашли пункт подготовки бойцов и оружие в мечети в Джебалии

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Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нашла пункт подготовки бойцов к применению ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и множество оружия в мечети в районе города Джебалия в секторе Газа.

«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили помещение, используемое для подготовки террористов к [использованию] РПГ внутри мечети в [районе] Джебалии... солдаты также нашли множество оружия, в том числе винтовки, гранаты, патроны и так далее, некоторые из них — в сумках БАПОР (агентства ООН для помощи палестинским беженцам. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что израильская армия, применяя боевые патроны и слезоточивый газ, провела штурм расположенного на Западном берегу реки Иордан города Эль-Бира.

Ранее член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом.

До этого сообщалось, что США заявили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна закончиться до начала следующего года.

10 декабря представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что представители организации поразили 180 единиц израильской военной техники в секторе Газа за последние десять суток.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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