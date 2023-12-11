США разместят войска на ливано-израильской границе

Американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эфир телеканала Al-Hadath.
«США гарантируют, что Израиль не будет проводить никаких операций на юге Ливана, а американские войска будут развернуты на израильской стороне», — говорится в сообщении телеканала.
По словам источника телеканала, еврейское государство хочет, чтобы американская армия контролировала ситуацию на их границе, а Франция — на ливанской. Другим требованием Израиля является передача всего оружия на юге Ливана ливанской армии.
Источники утверждают, что соглашение между ливанским шиитским движением «Хезболла» и Израилем по вопросам границы стало «неизбежным».
Армия обороны Израиля сообщала 11 декабря, что Ливан осуществил запуск ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ утверждает, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили шесть ракет. Затем артиллерия Армии обороны стала наносить удары по местам ведения огня.
До этого в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы».