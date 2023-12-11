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США разместят войска на ливано-израильской границе

Al-Hadath: США разместят войска на границе Израиля и Ливана

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Ahn Young-joon/AP

Американские войска будут развернуты на израильской стороне границы Израиля с Ливаном. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эфир телеканала Al-Hadath.

«США гарантируют, что Израиль не будет проводить никаких операций на юге Ливана, а американские войска будут развернуты на израильской стороне», — говорится в сообщении телеканала.

По словам источника телеканала, еврейское государство хочет, чтобы американская армия контролировала ситуацию на их границе, а Франция — на ливанской. Другим требованием Израиля является передача всего оружия на юге Ливана ливанской армии.

Источники утверждают, что соглашение между ливанским шиитским движением «Хезболла» и Израилем по вопросам границы стало «неизбежным».

Армия обороны Израиля сообщала 11 декабря, что Ливан осуществил запуск ракет в сторону израильской территории. ЦАХАЛ утверждает, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили шесть ракет. Затем артиллерия Армии обороны стала наносить удары по местам ведения огня.

До этого в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы».

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